Japonesa dá golpe de ¥6,3 bilhões em construtora

O assunto do final do dia de quarta-feira (2) foi um supercalote tomado por uma das maiores construtoras do país – Sekisui House. Ela anunciou que efetuou pagamento da maior parte da transação imobiliária, no valor de 6,3 bilhões de ienes. A mulher, suposta dona de um terreno localizado na capital japonesa, em Gotanda, de cerca de 2 mil metros quadrados.

O valor total da transação era de 7 bilhões de ienes, cujo contrato foi fechado em 24 de abril deste ano. A primeira e a maior parcela de 6,3 bilhões de ienes foi paga em 1o. de junho.

A construtora se aplicou para a transferência do registro de propriedade na data da liquidação e tomou um susto. O pedido foi rejeitado. O motivo é que a mulher para quem efetuou o pagamento não era a proprietária do terreno. A partir dessa data não conseguiu mais contato com a golpista que se passou por dona do terreno.

Jimenshi é a nomenclatura para esse tipo de golpe

Jimenshi (地面師) no dicionário significa aquele pilantra que vende o terreno para terceiros, como se fosse seu. É a pessoa especializada no assunto.

Assim, a Sekisui House anunciou que apesar de ter pago pelo terreno não pode se apropriar dele. Outras pessoas e empresas foram envolvidas nessa transação, desde quem apresentou o terreno, a imobiliária intermediária, advogados, despachantes, etc.

O assunto virou caso de ordens criminal e civil. Afinal, a mulher, suposta dona, apresentou passaporte e comprovante de registro do seu carimbo pessoal, ambos falsificados.

Segundo o noticiário da ANN, a Sekisui House está empenhada em colaborar com as investigações do Departamento da Polícia Metropolitana para tentar recuperar o dinheiro entregue à golpista.

Fontes: ANN e Gendai Business Fotos: Gendai Business