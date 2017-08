Homem que se diz professor de inglês é preso, suspeito de molestar estudante

Uma estudante colegial, de 16 anos, estaria lavando as mãos na pia do banheiro público de uma praça. Nessa hora teria entrado um homem e tocado a parte superior do corpo da colegial.

O jornal Sankei informa que a ocorrência na praça que fica em Naka-machi, cidade de Atsugi (Kanagawa). Era por volta de 21h30, de domingo (6) quando a colegial foi tocada e, em seguida, seu colega teria acionado a polícia.

Os policiais iniciaram a busca pelo homem que molestou a moça, embasados na descrição fornecida por ela. Eis que encontraram Senkali Williams, 35 anos, de Uganda, que se autointitulou professor de inglês.

Professor de inglês nega

Segundo outro site, ele dá aula 1 vez por semana em uma escola na cidade de Aikawa (Kanagawa) e estaria bêbado nessa noite. Testemunhas teriam visto Senkali beber na mesma praça com outros homens.

Além disso, o seu endereço é incerto, porém, na escola onde leciona desde o ano passado, nunca teve problemas.

Ele foi convidado a acompanhar os policiais à delegacia na mesma noite para ser ouvido. Na segunda-feira (7) foi dada ordem de prisão, apesar dele negar a suspeita de atentado ao pudor. Ele afirma que entrou por engano no banheiro feminino e logo saiu.

Fontes: Sankei e TVK Imagem ilustrativa: Flickr