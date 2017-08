Homem que jogou fluidos corporais em mulher é preso

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio (Keishicho), Yutaka Ugajin (43), funcionário de supermercado, foi preso na manhã de quarta-feira (16).

De acordo com as investigações, Ugajin teria jogado seus fluidos corporais (sêmen) nas costas de uma mulher de 25 anos que estava na escada rolante de uma instalação comercial próxima à estação de Machida, em Tóquio. O crime ocorreu em fevereiro deste ano.

Ugajin confessou que escondia o líquido dentro de um recipiente e o lançava em mulheres que achava atraentes. “Gosto da parte de trás do corpo das mulheres, principalmente as nádegas. Estava estressado e fiz cerca de 7 a 8 vezes neste ano.”

Outro caso aconteceu recentemente

A Delegacia de Nakamura divulgou a prisão de Hirohisa Shimizu (49), funcionário de “arubaito”, residente no bairro de Nakamura (Nagoia) nesta segunda-feira (14) pela suspeita de destruição de propriedade.

Segundo a polícia, por volta das 10h45 do mesmo dia, Shimizu jogou seus fluidos corporais na roupa e no sapato de uma estudante universitária de 19 anos em rua do bairro de Nakamura. Shimizu e a estudante não se conheciam.

O suspeito teria parado a vítima na rua e pedido para ensinar o caminho para um estabelecimento. Enquanto a estudante desenhava um mapa e escrevia anotações em um papel, Shimizu foi para trás da jovem e jogou os seus próprios fluidos.

Shimizu confessou parte do crime. “Não foi de propósito”, disse o suspeito.

Fonte: NNN News e Asahi Shimbun