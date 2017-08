Homem molesta mulher dentro do ônibus noturno e é esperado pela polícia

A Polícia da Cidade de Quioto foi acionada pelo motorista do ônibus noturno, do trajeto entre Yokohama (Kanagawa) a Quioto (província homônima). Uma mulher teve seu corpo tocado pelo passageiro sentado ao seu lado e comunicou o motorista sobre a ocorrência. Antes do destino final os policiais já esperavam pelo homem acusado de molestar a passageira.

Ele é um assalariado de 43 anos, o qual confirmou na delegacia que tocou o corpo da mulher. “Mas não fiz coisas terríveis como ficar acariciando os peitos dela”, complementou o algemado.

Molestada enquanto dormia

A ocorrência foi na noite de 27 para o amanhecer de 28 deste mês. A mulher, de 44 anos, de Osaka, conta que entrou no ônibus às 23h10, em Yokohama. No trajeto, dormiu dentro do ônibus pois ele tinha previsão de chegar no amanhecer.

Por volta das 5h15, ela relata que sentiu estar sendo tocada e acordou. Foi logo comunicar o motorista por ter sido molestada. Por isso, os policiais ficaram aguardando o ônibus em uma parada mais próxima, cerca de 30 minutos depois da ocorrência.

