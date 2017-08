Homem é preso por manter restos mortais do pai no banheiro por 3 anos

A polícia de Tóquio efetuou a prisão de um homem de 45 anos, desempregado, sob suspeita de abandono do corpo desmembrado de seu pai no banheiro do apartamento onde residiam no distrito de Nerima.

Hideyoshi Takeda disse à polícia que seu pai morreu em 2014 e ele não sabia o que fazer com o corpo, já que não tinha condições de arcar com as despesas de um funeral, divulgou a Fuji TV.

Takeda foi até a prefeitura de Nerima na quarta-feira (23) para solicitar auxílio financeiro. Quando o funcionário responsável perguntou se ele morava sozinho, Takeda disse que seu pai tinha morrido há 3 anos. No entanto, visto que nenhum atestado de óbito estava registrado, a prefeitura entrou em contato com a polícia.

Na quinta-feira (24), a polícia visitou o apartamento de Takeda e encontrou os restos mortais de seu pai em 8 sacos de vinil dentro da banheira.

A polícia está determinando a causa da morte do pai de Takeda, que tinha aproximadamente 80 anos. Takeda também está sob investigação por receber injustamente os pagamento de aposentadoria de seu pai.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN