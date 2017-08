Homem é preso após empurrar namorada nos trilhos do trem

Um homem de 27 anos foi preso pela suspeita de tentativa de assassinato após ter empurrado sua namorada, de 31, nos trilhos do trem na estação de Soka, cidade de mesmo nome, na província de Saitama.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu na manhã de domingo (6), por volta das 5h30, na plataforma da Linha Tobu Isesaki, divulgou a Fuji TV.

Wataru Kaga admitiu a acusação. Ele disse aos policiais que ele e sua namorada começaram a discutir sobre a vontade dela em terminar a relação. Ele disse que perdeu a calma e a empurrou na direção dos trilhos, mas negou qualquer intenção de matá-la.

O condutor de um trem que vinha no sentido contrário conseguiu fazer uma parada de emergência antes de chegar na estação. Com a queda, a mulher sofreu ferimentos no cotovelo.

Fonte: Japan Today Imagem: TBS News/ JNN