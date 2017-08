Homem é preso após atacar dois conhecidos com foice

A polícia na cidade de Arao (Kumamoto) prendeu um homem de 31 anos pela suspeita de tentativa de assassinato após ele ter atacado dois conhecidos com uma foice no estacionamento de um home center.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu logo após o meio-dia de domingo (13). A Fuji TV, citando uma testemunha, divulgou que o homem iniciou uma discussão com os dois conhecidos, de 49 e 50 anos. Ele, então, causou ferimentos na cabeça e no pescoço dos homens com uma foice que ele havia comprado na loja, antes de fugir do local em seu carro.

Segundo a polícia, as duas vítimas foram levadas ao hospital e suas condições de saúde são estáveis.

O agressor, identificado como Tetsuya Taketsugu, foi preso na manhã de segunda-feira (14) em Omuta (Fukuoka). Ele teria dito à polícia que não se lembrava do incidente.

