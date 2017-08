Homem armado com faca rouba e fere cliente em supermercado

Uma mulher de 53 anos foi esfaqueada no pescoço e na bochecha após ela perseguir um homem que havia roubado 10.000 ienes dela em um supermercado em Higashi-Murayama (Tóquio), informou a polícia no domingo (13).

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu na noite de sábado (12), por volta das 19h30, no supermercado Seyu de Kumagawa, divulgou a Fuji TV. A mulher estava no caixa, prestes a pagar pelas suas compras, quando um homem se aproximou e puxou a nota de 10.000 ienes da mão dela e fugiu. A vítima perseguiu o homem até o lado de fora da loja, onde foi esfaqueada.

O estudante universitário de 24 anos, Kentaro Nakamura, foi preso sob suspeita de roubo e tentativa de homicídio. No entanto, ele negou a acusação, segundo a polícia.

Logo após o roubo, a polícia recebeu uma ligação do pai de Nakamura, dizendo que o filho podia estar envolvido em um crime, após ele voltar para casa com uma faca ensanguentada. A polícia disse que, por acaso, os pais de Nakamura estavam fazendo compras no supermercado no mesmo horário, embora ele, aparentemente, não soubesse que eles estavam lá.

Nakamura também foi identificado por imagens de uma câmera de vigilância instalada na loja.

De acordo com a polícia, a mulher está em condição estável no hospital com ferimentos que levarão cerca de 2 semanas para sarar.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN