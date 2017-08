Golpista de 82 anos é preso em Nagoia

A investigação teve início em junho de 2015, quando uma mulher foi fazer uma consulta na polícia. Na época, com 72 anos, a mulher residente em Nagoia, gastou boa parte de suas economias fazendo investimento, pensava ela.

A conversa foi assim. “Se a senhora adquirir esta nota de 1 milhão de dólares, em um ano poderá descontar e obter 45 milhões de ienes. Cada nota custa 1,5 milhão de ienes”. Ela caiu no conto do vigário, no período de agosto a novembro de 2011, quando adquiriu 4 das supostas notas mágicas. Ou seja, “aplicou” 6 milhões de ienes.

Em setembro de 2015 as autoridades policiais de Nagoia conseguiram prender 2 elementos. Baseadas no depoimento dos 2 estavam à procura do terceiro. Seu nome estava na lista dos procurados em todo o país.

Golpista e as cédulas inexistentes

Um dos golpistas procurados e sua gangue imprimiram cédulas de 1 milhão de dólares, inexistentes. Até o momento, sabe-se que ele e seus comparsas aplicaram o golpe em uma outra idosa de Nagoia, na época residente em Kita-ku.

O algemado pela Polícia de Nagoia é Katsutaka Nakamura, 82 anos, de Toyonaka (Osaka), desempregado. Sob suspeita de fraude, o idoso nega a acusação afirmando que “é totalmente incompreensível”.

Fontes: Chunichi, Yomiuri e CBC Fotos: CBC TV e Yomiuri