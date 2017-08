Furto milionário de 5,7 mil peras do pomar

A pera é uma das frutas mais esperadas depois do Obon no Japão. Anualmente pessoas vão aos pomares para curtirem o nashi gari ou literalmente, colher a pera do pé.

O pomar prejudicado foi o Fruits Flower Park Osawa, que fica anexo ao Michi no Eki, em Kita-ku, Kobe (Hyogo). Segundo o noticiário, foram furtadas cerca de 2 toneladas da pera-japonesa, espécie desenvolvida no Japão, chamada de kosui (幸水). Tem textura mais rígida, parecida com a maçã, embora refrescante, suculenta e doce.

1 milhão de ienes em peras desaparecem do pomar

O pomar é administrado pela Divisão de Agricultura da cidade. O anúncio do furto em quantidade gigante foi feito nesta terça-feira (15). Porém, o funcionário da divisão que foi capinar na quinta-feira, dia 10, é que percebeu os prejuízos. Ele acionou a polícia e as investigações continuam.

A gestão do parque informou que foram furtadas 5,7 mil peras, com valor comercial de 1 milhão de ienes, provavelmente à noite.

Segundo o funcionário do parque, a porta dos fundos fica destrancada mesmo à noite. Segundo observações efetuadas no pomar, ele acredita que o furto foi feito por várias pessoas e que conhecem bem o local. As imagens da câmera mostraram galhos cortados das pereiras, de forma indiscriminada, causando danos na plantação.

Fonte e foto: MBS