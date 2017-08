Ex-maratonista japonesa é presa por furto em loja de conveniência

A polícia prendeu na quinta-feira (17) a ex-corredora de maratona de campeonato mundial Yumiko Hara pela suspeita de furto, divulgou o Mainichi.

Hara, que representou o Japão em dois campeonatos mundiais e ficou em sexto lugar na maratona feminina em Helsinki no ano de 2005, teria roubado comida e cosméticos no valor de 2.600 ienes de uma loja de conveniência em Ashikaga (Tochigi) no dia 30 de julho, de acordo com a polícia. A esportista, de 35 anos, admitiu a alegação.

Hara também é conhecida por ter sido vencedora da Maratona Internacional de Mulheres em Nagoia em 2005 e da Maratona de Mulheres em Osaka no ano de 2007.

A polícia foi notificada no dia 3 de agosto após o gerente da loja ter notado que faltavam alguns itens enquanto ele verificava o estoque.

Imagens em vídeo de câmeras de vigilância, entre outras evidências, identificaram Hara como a suspeita, de acordo com a polícia.

Fonte: Mainichi Imagem: NNN