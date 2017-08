Estrangeiro confronta polícia com faca, foge mas é pego mais tarde

Antes das 7h00 de quinta-feira (17), os policiais de Nara bateram à porta de um apartamento. O prédio está localizado em Umemidai, na cidade de Kizugawa (Quioto). Essa cidade fica na divisa com a província de Nara.

Os policiais se dirigiram ao apartamento pela suspeita de morador com permanência ilegal. Depois de serem atendidos, iriam entrar para realizar inspeção. Nesse momento um conhecido ou colega do morador surgiu com uma faca, em postura de ameaça. Ele conseguiu escapar dos homens da lei.

Confronta novamente mas vai preso

A busca pelo homem que escapou levou cerca de 3 horas. Por volta das 10h00 foi encontrado dentro de uma lavoura, a cerca de 700 metros do apartamento.

Ele confrontou os policiais novamente com a faca, mas um deles o desarmou com o bastão usado por eles, informou o MBS TV.

O estrangeiro, supostamente vietnamita, foi preso em flagrante por violação à lei de controle de uso de armas de fogo e espadas.

Segundo informações da polícia, o estrangeiro tinha lesão na parte de trás da cabeça, com sangramento. Não houve nenhum dano aos vizinhos e a polícia está investigando os motivos do confronto e fuga.

Fonte e foto: MBS TV