Estrangeiro barricado na varanda, com pistola em Nagoia

Um transeunte viu uma cena que o assustou e acionou o socorro pelo 110. “Tem um homem berrando com uma arma, parecida com pistola, na varanda”, teria dito a pessoa que ligou para a central de polícia.

A ligação foi às 10h55 desta quarta-feira (23). Quando os policiais e bombeiros chegaram ao local, de fato o homem estava lá gritando.

Ele se encontrava na varanda de um apartamento no sétimo andar, de um prédio em Nigiwai-machi, no bairro de Nakamura, em Nagoia (Aichi). O local fica a menos de 1,5Km da estação de Nagoia.

De acordo com o jornal Chunichi, havia informações de que o homem queria se jogar do sétimo andar.

Barricado causa tensão

Diante do clima de tensão, as dezenas de policiais observavam atentamente a situação e pediam para o homem sair do local. As autoridades acharam melhor evacuar os vizinhos para garantir a segurança deles.

A porta principal do apartamento onde estava o homem não podia ser aberta. Estava trancada. Os policiais tiveram que pedir a entrada nos apartamentos da vizinhança para tentar convencer o homem a desistir da barricada. Segundo o Nippon TV o homem entrava para o apartamento e voltava para a varanda gritando “traga a polícia”.

Depois da barricada de 3 horas, por volta das 14h00, as autoridades policiais conseguiram contê-lo. Dentro do apartamento não havia mais ninguém além dele, segundo a polícia.

Segundo a delegacia de Nakamura, o homem tem cerca de 60 anos e parece ser estrangeiro. De acordo com a Nippon TV o homem parecia ser coreano. Já a TBS informou que o homem tem cidadania italiana e que não se sabe se a pistola era verdadeira ou imitação.

Fonte e foto: Sankei West