Estrangeira é encontrada morta no alojamento em Shizuoka

Uma colega voltou para o alojamento por volta das 20h00 de segunda-feira (21). Ela encontrou a colega, trabalhadora, de 35 anos, de nacionalidade chinesa, caída e cheia de sangue. Chamou pelo socorro, assim, as autoridades policiais e ambulância se dirigiram ao local. O alojamento fica em Tago, na cidade de Fuji (Shizuoka), onde moram chineses estagiários e trabalhadores.

A mulher chinesa já estava morta, por hemorragia. Porém, um homem chinês, na faixa dos 20 anos, também estava caído no mesmo ambiente. Ele estava inconsciente quando foi encontrado. Foi levado de ambulância para o hospital. A Polícia da Província de Shizuoka suspeita de assassinato. Está esperando o homem retomar a consciência para ouvi-lo.

Apuração da causa da morte no alojamento

A polícia levantou que o homem reside em outro prédio do mesmo alojamento.

A mulher tinha corte no pescoço. O homem tinha cortes, tanto no pescoço quanto no abdômen.

Uma faca com sangue foi encontrada no ambiente onde aconteceu o suposto crime. Segundo a polícia, não encontrou evidências de que um terceiro elemento tenha entrado no local. A investigação apura se os dois se conheciam e que tipo de problema ocorreu entre eles.

Segundo a polícia de Fuji, a mulher que talvez tenha sido assassinada veio ao Japão em maio do ano passado. Ela trabalhava em uma indústria de papel da cidade.

