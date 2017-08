Escritório da yakuza em Ogaki é invadido pelos policiais

Um elemento da organização criminosa japonesa – yakuza – Kazunari Hirose, 50 anos, foi preso há 5 anos. Ele foi encaminhado para a promotoria e responde pelo crime de omissão.

Hirose é acusado de fraude, por esconder que era membro da yakuza e abriu uma conta corrente em uma instituição financeira, na província de Gifu. Com isso, conseguiu obter de forma fraudulenta uma caderneta bancária. Ele é membro do Grupo Kawai, sob o guarda-chuva do Grupo Yamaguchi (Yamaguchi-gumi).

20 policiais destacados para Ogaki

Com essa constatação, a Polícia de Província de Gifu, se organizou para busca e apreensão no escritório da sede do Grupo Kawai. O escritório fica em Tachibana-cho, cidade de Ogaki. Segundo informações da CBC TV, 20 policiais foram destacados para essa operação, na terça-feira (22).

A polícia não informou se encontrou o que buscava, a caderneta bancária. No entanto, anunciou que a política é de prosseguir com as investigações do que tem por trás dessa fraude.

Fonte: CBC TV Foto: Goo Blog