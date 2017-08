Duas pessoas são cortadas com estilete na rua

Logo depois das 8h00 da manhã de terça-feira (8), os bombeiros receberam uma chamada de socorro por um transeunte que viu a cena. O crime ocorreu em uma rua do bairro de Abeno, cidade de Osaka (província homônima).

Quando a equipe de socorro chegou ao local, tratou de socorrer uma mulher de 35 anos e um homem de 40 anos.

Eles foram atingidos no pescoço e na cabeça, com cortes feitos com estilete. Os ferimentos são considerados graves.

“Pensei que fosse briga”

Um homem que testemunhou o agressor correndo disse “pensei que estivesse fugindo de alguma briga, pois tinha sangue. Ele tem uns 50 anos e usava boné”.

A mulher teria dito aos policiais “fui cortada pelo ex-marido”. Assim, as autoridades policiais estão à procura do agressor, por tentativa de homicídio.

Até o momento (período da tarde), o homem continua fugitivo. Os policiais usam cão farejador para a busca do homem.

