Dois policiais e membro da família esfaqueados

Por volta das 21h40 de domingo (27), em Mitsuki Shinmachi, na cidade de Kanazawa (Ishikawa), um homem esfaqueou 2 policiais e um membro de sua família. Os colegas policiais foram acionados e o homem foi preso em outra cidade, por tentativa de assassinato.

Os policiais ficaram gravemente feridos, tanto no rosto quanto nos braços, mas estão fora de perigo. Como os policiais, um membro da família do homem que usou a faca para ameaçá-los, também se feriu e foi transportado para o hospital.

Homem se irritou com os dois policiais

Segundo o jornal Asahi, os policiais bateram à porta da casa do homem para fazer perguntas. Era uma investigação de rotina relacionada ao tráfego. O homem se irritou e usou a faca para agredir os policiais.

O pedido de socorro para o 110 foi feito por um funcionário de um bar nas proximidades do local. “Um homem com sangue escorrendo pelo rosto entrou repentinamente pedindo socorro. Tem mais um caído no estacionamento aqui perto. Chame a polícia logo. Inacreditável que aconteça algo assim aqui”, teria dito o homem para o Asahi.

Os policiais saíram à procura do homem que esfaqueou as pessoas. Ele foi encontrado cerca de 1 hora depois em Kaga-shi e sua prisão foi imediata, por tentativa de homicídio. O homem não foi identificado e sabe-se que tem idade na faixa dos 30.

Segundo a imprensa, o homem admite o feito no interrogatório.

Fontes: NNN e Asahi Shimbun Foto: Asahi