Dois jovens são presos após corpo de mulher ter sido encontrado em montanhas de Shiga

O corpo de uma mulher de 53 anos de Nagoia (Aichi), que estava desaparecida desde o dia 18 de junho, foi encontrado nas montanhas da província de Shiga na noite de segunda-feira (31/jul), informou a polícia da terça (1º), salientando que dois jovens foram presos em conexão com sua morte.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos são Ichiya Nishida, de 20 anos, um trabalhador de construção da cidade de Ogaki (Gifu) e um outro jovem, de 18, que não pode ser identificado por ser menor de idade, de Aisho (Shiga). Citando a polícia, a Fuji TV divulgou que Nishida havia conhecido a vítima, Miyuki Noda, durante um seminário.

A polícia disse que os dois admitiram ter enterrado o corpo de Noda no dia 20 de junho nas montanhas de Taga (Shiga).

Noda desapareceu após participar de um seminário sobre venda de cosméticos online em Kasugai (Aichi), no dia 18 de junho. Ela foi vista pela última vez entrando em um carro registrado no nome de Nishida no final daquele dia na estação de Ogaki da JR.

A polícia vinha questionando Nishida espontaneamente desde o desaparecimento de Noda e o prendeu nesta segunda após ele ter indicado o paradeiro do corpo da mulher.

Além disso, um telefone celular e um bolsa de Noda foram encontrados na casa de Nishida.

Fonte: Japan Today Imagem: Sankei