Criança de 3 anos morre após ter sido esquecida dentro de carro

Um menino de 3 anos de idade morreu em decorrência de insolação após ter sido deixado dentro de um carro por mais de 5 horas na cidade de Sendai (Miyagi), na quarta-feira (2).

De acordo com a polícia, por volta das 14h, a avó da criança notificou o departamento de bombeiros que seu neto “ estava desmaiado” dentro do carro no estacionamento da residência da casa dela, divulgou a Fuji TV. O menino, Masato Takei, foi levado ao hospital onde teve sua morte confirmada cerca de 1 horas depois.

A polícia disse que a mulher, normalmente, leva o neto direto ao jardim de infância, mas no dia ela tinha um compromisso no caminho. Após isso, ela retornou para casa por volta das 9h e, aparentemente, desatenta que o neto estava no banco de trás de carro.

A mulher disse à polícia que “esqueceu completamente que ele estava no carro até cerca de 5 horas depois”.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, a temperatura em Sendai chegou aos 25.9 graus Celsius na manhã de quarta-feira.

A polícia da província de Miyagi está considerando indiciar a mulher por homicídio culposo.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN