Corpo é encontrado dentro de porta-malas de veículo em Saitama

A Polícia da Província de Saitama deu início a uma investigação após a descoberta de um corpo, provavelmente de um homem desaparecido, dentro do porta-malas de um veículo na cidade no último domingo (6), divulgou o Nippon News Network na segunda-feira (7).

Um pouco depois do meio-dia, trabalhando com base em uma pista, a polícia encontrou o corpo de um homem adulto dentro do porta-malas de um veículo de passageiros estacionado ao longo de uma estrada no distrito de Nishi.

Dada a extensão da deterioração do corpo, acredita-se que o homem tenha morrido há cerca de 2 semanas, segundo oficiais.

Anteriormente, um parente do homem havia informado à polícia que ele estava fora de contato há 10 ou 15 dias.

A polícia agora está trabalhando para confirmar a identidade do corpo. O caso está sendo tratado como resultado de assassinato ou suicídio.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: NNN