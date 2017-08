Coreano é preso por esfaquear mulher na frente de loja de conveniência

Um cidadão coreano de 40 anos foi preso na terça-feira (22) sob suspeita de tentativa de assassinato após ele ter esfaqueado uma mulher no lado de fora de uma loja de conveniência em Tóquio.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta da 1h50 no lado de fora de uma loja da FamilyMart em Sangenjaya, Setagaya, divulgou a Fuji TV. O suspeito, Kim Hwi Jun, que trabalha como programador, é acusado de ferir a mulher na cabeça com uma faca após ela sair do estabelecimento.

A mulher voltou cambaleando para dentro da loja e um funcionário chamou a polícia. Ela não corre risco de vida.

Segundo a polícia, Kim negou o ato. Ele e a vítima disseram que não se conheciam.

Fonte: Japan Today Imagem: YouTube (Top News)