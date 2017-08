Apreensão histórica de maconha em Hamamatsu avaliada em 80 milhões

A apreensão histórica de maconha em Hamamatsu (Shizuoka) ocorreu na quarta-feira (30). Segundo a polícia local, foi a terceira maior da província até o momento.

Em 9 de agosto os policiais da cidade de Hamamatsu indiciaram um homem por terem encontrado um plantio da erva numa casa de vinil. Norihiro Mase tem 56 anos e é agricultor em Nishi-ku Shonai-cho. Os policiais retiraram os 107 pés da erva proibida no Japão.

Maconha suficiente para 26 mil usos

Foi reindiciado na quarta-feira por que os policiais encontraram 13,3 Kg de maconha na sua casa e no depósito. A polícia suspeita que essa quantidade da droga seja fruto do plantio. Também suspeita-se que ele tinha a maconha com a finalidade de venda. Segundo a reportagem, essa quantidade é suficiente para 26 mil usos.

A reportagem entrevistou a vizinhança e todos afirmaram que estão assustados com o fato dele cultivar maconha.

Mesmo depois da prisão, a investigação continua. Os policiais querem saber para quem ele produzia e qual é a rota dessa venda. Há suspeita de organização criminosa como pano de fundo.

Fonte e fotos: SBS TV