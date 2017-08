Apreensão de 480 quilos de droga avaliados em 30,7 bilhões de ienes no Japão

A Polícia da Província de Ibaraki apreendeu na quarta-feira (30) 480kg de estimulantes avaliados em 30,7 bilhões de ienes, como preço final. Foi a quarta maior apreensão de drogas no Japão.

Os policiais chegaram até a carga depois da prisão de 2 elementos da yakuza, do grupo Sumiyoshi Kaikei. Atsushi Imaizumi, 48, e Masami Hosokawa, 60, foram presos com 1kg da droga na província de Ibaraki em 22 deste mês. Eles estariam portando a droga com a intenção de revenda. No mesmo local havia um caminhão de carga com os 480kg de estimulantes, divididos em pacotes de 1kg cada. A cidade onde os dois foram presos não foi revelada.

3 estrangeiros envolvidos

No entanto, segundo o jornal Yomiuri, a polícia suspeita que os 480kg dessa droga tenham sido descarregados do porto de pesca da cidade de Hitachinaka, na manhã de 22. Quase meia tonelada dos estimulantes no caminhão teria sido transferida de 3 embarcações de pesca. Além dos barcos pesqueiros, os policiais investigaram os armazéns do porto.

Também prenderam mais 3 pessoas, sendo 1 homem de nacionalidade holandesa e 2 chineses. Eles são suspeitos de serem os responsáveis pelo tráfico da droga no Japão. A polícia suspeita que há uma grande organização internacional envolvida nessa operação, segundo o jornal Sanspo.

Fontes: ANN, Yomiuri, Sanspo e Ibaraki News Fotos: ANN e Yomiuri Shimbun