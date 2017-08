Acidente mata estrangeiro em Gunma

No cruzamento de Ayukawa, na cidade de Fujioka (Gunma), por volta das 11h00 de quarta-feira (2), ocorreu um grave acidente. Foi um choque entre caminhão basculante e carro de passeio.

Segundo o noticiário da TBS, no veículo de passeio estavam 2 pessoas. Uma delas, recebeu uma forte lesão na cabeça e foi levada para o hospital.

Ele foi identificado como Shah Zaied Abdullah, 24 anos e de nacionalidade paquistanesa. No hospital, não resistiu e acabou perdendo a vida. O outro, condutor do carro, Shahzad Imran, 30, do mesmo país, teve leve lesões na cabeça.

O motorista do caminhão basculante, Hiromisa Horigome, 57, de Saitama, de uma indústria de materiais de construção, foi preso em flagrante, informou o noticiário. Sob suspeita de condução negligente foi levado pelos policiais e teria dito “não há dúvida”, confirmando como foi o acidente, em depoimento. A polícia investiga a causa e circunstâncias do acidente.

Fonte e foto: TBS/JNN