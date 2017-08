6 pessoas são presas por envolvimento em terapia não autorizada que usa sangue de cordão umbilical

No domingo (27) a polícia prendeu 6 pessoas suspeitas no envolvimento de terapias não autorizadas de célula-tronco que usam sangue coletado de cordão umbilical e placenta após o nascimento.

A polícia das províncias de Ehime, Kochi e Quioto suspeitam que médicos em Tóquio e outras cidades administraram sangue umbilical a seus pacientes sem notificação necessárias às autoridades, e um homem em Tsukuba (Ibaraki), vendeu sangue de cordão umbilical a tais clínicas sabendo que elas estavam oferecendo o tratamento sem reportar ao governo.

Essa é a primeira vez que a polícia efetuou prisões sob suspeita violação da lei sobre segurança da medicina regenerativa, que entrou em vigor no ano de 2014. O transplante de células poderia envolver o risco de rejeição ao enxerto e infecção.

O sangue do cordão umbilical contém células-tronco que são utilizadas no tratamento de várias doenças. No uso de células-tronco, exige-se que instituições médicas apresentem planos de tratamento antecipadamente para revisão do ministério da saúde.

Dentre os suspeitos está um médico de 40 anos de Tóquio, Shinsuke Shuto, e Tsuneo Shinozaki, de 52, gerente de uma empresa que vende sangue de cordão umbilical em Tsukuba (Ibaraki), segundo a polícia.

Shuto teria administrado sangue de cordão umbilical a pacientes entre julho do ano passado e abril sem reportar o tratamento ao governo.

A empresa em Tsukuba é suspeita de vender sangue umbilical sabendo que ele seria utilizado em terapias não autorizadas, de acordo com fontes investigativas.

Entre maio e junho, o ministério ordenou um total de 12 clínicas em Tóquio e outras cidades que suspendessem os tratamentos após descobrir que elas tinham administrado sangue de cordão umbilical para terapia cosmética ou tratamentos de câncer sem notificação. A eficácia e segurança de tal terapia não foi provada.

