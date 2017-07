Vietnamita é preso antes da fuga no aeroporto

No sábado, por volta das 2h00, uma mulher que voltava para casa viu um homem caído e parou para perguntar se precisava de ajuda. Repentinamente, o homem arrastou-a para o matagal ao lado da rua. Segundo as autoridades, ele teria a esfaqueado nas costas e teria roubado seu celular.

A mulher de 27 anos foi encontrada pelos seus familiares, que realizaram um chamado de emergência. O crime ocorreu em Asagiri-cho (Kumamoto).

Vietnamita iria fugir

De acordo com o Sankei, a mulher sofreu lesões graves, de aproximadamente 3 meses de tratamento. A polícia local iniciou as investigações e a procura pelo suspeito.

No dia seguinte, domingo (16), os policiais prenderam um homem de 23 anos e cidadania vietnamita. Ele tentou fugir para o seu país de origem através do Aeroporto de Fukuoka. As autoridades prenderam-no antes do embarque.

Segundo a polícia, o suspeito Nguyen Ngoc Thuan veio ao Japão como estagiário técnico, em março deste ano, e trabalhava em obras na construção civil. Segundo a polícia, ele negou a suspeita e argumentou que “não tenho nada para falar. Achei o celular caído no chão.”

Fontes: TBS/JNN e Sankei Foto ilustrativa: Pakutaso