Sul-americano é preso por molestar menina de 7 anos

No domingo (2) uma menina, estudante do segundo ano primário em uma escola municipal, 7 anos, esteve em um parque próximo à sua residência. No período compreendido entre meio-dia e 13h00 ela brincava no parque quando um homem se aproximou e tocou na parte superior do seu corpo, em ato obsceno, segundo informações do jornal Kanagawa Shimbun, desta quarta-feira (5).

De volta para casa, a garota revelou para a mãe o ocorrido. A família residente em Yokohama (Kanagawa) comunicou a polícia.

Sul-americano volta ao local e vai preso

A polícia, por sua vez, avisou a administração do parque. Na segunda-feira (3) o responsável pelo parque informou que um homem parecido com a descrição fornecida se encontrava no local.

Os policiais de Tsurumi, bairro de Yokohama, se dirigiram ao local e prenderam o suspeito. Ele foi identificado como boliviano, 46, desempregado e residente em Naka Doori 2 chome, no mesmo bairro.

Na delegacia, ele disse que não conhecia a menina e “não há dúvida que fiz isso”, assumindo a suspeita.

Fonte: Kanagawa Shimbun Foto ilustrativa: Flickr