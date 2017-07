Prisão de quadrilha de 3 japoneses e 1 estrangeiro

Uma ação conjunta entre as autoridades policiais das províncias de Tochigi e Ibaraki levou à prisão 4 elementos, suspeitos de terem roubado 173 veículos. A quadrilha era especializada em Hiace e agia em 6 províncias das regiões Kanto e Kita Kanto, segundo o noticiário da FNN desta quinta-feira (6).

Segundo o jornal Sankei, a informação da polícia é de que o grupo teria causado prejuízos na ordem de 212,5 milhões de ienes, entre veículos e placas roubados e furtados.

No período de abril de 2015 a novembro do ano passado, a polícia contabilizou furto e roubo de 160 Hiace e 14 placas de carros.

Um dos japoneses presos é Yusuke Kagawa, 29, profissional liberal, de Tsukuba (Ibaraki), o qual já responde criminalmente e era o líder do grupo. De acordo com a polícia ele teria declarado “queria dinheiro pra me divertir e também para pagar as dívidas”. Assim, teria assumido os atos criminosos.

Depois dele mais 3 foram levados e encaminhados para a promotoria. Um deles, o estrangeiro Antony Yukio Okubo, 32, é suspeito de fazer o papel de receptador. Ele é dono de um desmanche em Ami-cho (Ibaraki).

Fontes: FNN e Sankei Fotos: Sankei