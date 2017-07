Por lamber dedos de desconhecida político de Shizuoka é preso

A Polícia da Província de Hyogo teve que dar ordem de prisão para um político de Shizuoka. O anúncio foi feito na quarta-feira (20), dia em que ele foi preso.

O vereador da cidade de Yaizu (Shizuoka), Yoshiaki Onoda, 69, esteve na cidade de Himeji (Hyogo), em 9 e 10 de maio deste ano. Ele foi visitar instalações relacionadas às crianças, como membro de uma comissão da cidade dele. A informação foi fornecida pela prefeitura municipal de Yaizu.

Lamber os dedos de desconhecida: atentado ao pudor

Nessa ocasião, ele se hospedou em um hotel na capital de Hyogo. No hotel, próximo à estação da cidade, ele teria pedido para a recepcionista mostrar-lhe as mãos.

Eis que repentinamente, segura firmemente as mãos e leva os dedos à boca. Lambe os dedos da mulher.

Segundo o jornal Asahi, as imagens ficaram registradas nas câmeras do lobby do hotel. E o gerente do hotel comunicou o fato à polícia local. O acusado de atentado ao pudor, nega. “Não me recordo de nada”, afirmou o vereador, segundo a polícia.

Fontes: NHK e Asahi Fotos: NHK e Twitter