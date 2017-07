Peruano preso por danos em propriedade alheia

Por volta das 21h40 de segunda-feira (17), o peruano teria quebrado o vidro da porta do banheiro do apartamento da mãe da ex-mulher. O apartamento fica no bairro Midorigaoka Minami-cho, da cidade de Iga (Mie). A polícia informou que ele teria ido ao apartamento para se encontrar com a criança. Ela é fruto de um relacionamento com a ex-namorada, com quem viveu junto por um tempo. Só que atualmente ela está vivendo junto com a mãe, essa mulher que sofreu o prejuízo da porta.

A mãe tem 53 anos, trabalha através de uma empreiteira e a ocorrência foi registrada na polícia.

Nesta terça-feira (18), as autoridades prenderam Walter Fumio Olivos Yoshimoto, 35, desempregado, residente no bairro Kurumazaka da mesma cidade.

Peruano seria agressivo?

Segundo a polícia, desde maio, a filha da mulher que teve o vidro da porta quebrado, foi morar com a mãe. Ela tomou essa decisão para evitar agressões por parte do namorado peruano.

A polícia informou que nessa ocasião, um conhecido da mulher que sofreu o dano, estava no banheiro, enquanto ela tinha saído.

O homem peruano preso afirma que “não quebrei nada. Bati a porta com força e o vidro se quebrou”.

Fonte: iga-younet