Pai é preso por obrigar a própria filha a participar de filmes pornográficos

A Polícia Metropolitana de Tóquio divulgou a prisão de um homem de 46 anos, autônomo, e outros 3 suspeitos por prostituição infantil e violação do ato de proibição pornográfica (produção). Segundo as autoridades, o homem obrigava a própria filha, que agora tem de 16 anos, a atuar em filmes pornográficos e vestir roupas eróticas nas gravações.

Segundo a Divisão de Desenvolvimento Infantil da polícia, os outros presos foram Satoru Akimoto (47), chefe da produtora “Sanctuary”, Naoki Fukuda (38), funcionária da produtora, e Senri Shiratori (57), cameraman freelancer.

Em fevereiro de 2015, o pai e dois dos suspeitos gravaram um vídeo da garota, na época com 13 anos, vestida com roupas eróticas em um apartamento da província de Hyogo e outros 3 DVDs no ano passado.

Segundo as autoridades, a garota explicou que foi forçada a gravar 12 vídeos desde os 8 até os 13 anos de idade. “Sinto-me envergonhada, mas aguentava porque era fonte de renda para minha família”, disse a garota. A polícia também pretende indiciar sua mãe, de 46 anos, pelas mesmas suspeitas pela cumplicidade no caso.

Segundo a polícia, os suspeitos lucraram aproximadamente ¥18 milhões com as vendas dos DVDs. Todos os suspeitos confirmaram o ato. “Eu estraguei a infância da minha filha”, falou o pai.

Fonte: Sankei News e Asahi Shimbun