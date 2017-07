Não à violência nas estações de trem: mais de 700 casos de agressões

A Associação Ferroviária Privada junto com a JR-Japan Railways divulgou nesta segunda-feira (3) o resultado do levantamento das agressões ocorridas no ano passado.

Foram registradas 712 ocorrências de agressões, as quais são consideradas crime, aos funcionários das companhias de trem.

As 34 companhias operadoras acreditam que o número tenha reduzido em relação ao ano anterior por causa do treinamento oferecido aos funcionários. Foram 80 casos a menos, porém, este tipo de crime ainda persiste.

As que mais chamam a atenção são as agressões vindas das pessoas alcoolizadas, depois as que ocorrem tarde da noite. Através dos levantamentos e das câmeras, foi possível identificar que 62% dos agressores – ou 440 casos – estavam bêbados. O horário mais propício para a agressão é depois das 22h00 em 37% dos casos.

Os locais mais comuns são:

Catraca = 38% ou 272 casos

Plataforma = 34% ou 240 casos:

Vagões do trem= 15% ou 106 casos

Na tentativa de amenizar a situação, as companhias de trem iniciarão uma campanha coletiva sob o tema “a violência é crime”. Para isso, foram preparados 68 mil pôsteres para serem afixados nas estações e dentro dos vagões de trem a partir de 7 deste mês. A campanha com o pôster prosseguirá em todo o Japão, até 6 de setembro deste ano.

Fontes: Sankei e Norimono News Imagem: Norimono News