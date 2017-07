Mulher tira a roupa em público e é presa em flagrante em Shizuoka

Uma mulher de 43 anos, desempregada, da cidade de Numazu (Shizuoka), cuja identidade não foi revelada, foi levada pelas autoridades policiais. Eles a prenderam em flagrante em frente à estação central da cidade de Shizuoka (província homônima), na praça do lado norte, no sábado (8), por volta das 13h40.

Tirei a roupa porque “fazia muito calor”

Segundo o jornal Chunichi, a Polícia de Chuo soube dela por denúncia. Um transeunte informou que a mulher estava só de calcinha e sutiã no local.

Ao ouvi-la, soube-se que ela vestia uma calça preta e uma camisa do tipo polo, de cor rosa e calçava sandálias. No entanto, “fazia muito calor, então me despi”, teria dito a mulher que ficou sem roupas na frente da estação.

Além de se despir publicamente, também foi encontrada descalça.

De acordo com informação do Observatório de Meteorologia local, a temperatura desse horário era de 29,8°C.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagem ilustrativa: Yahoo/Pixabay