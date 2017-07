Mulher é presa por agressão a ex-marido e filho

A Polícia de Aichi informou em seu boletim que prendeu uma mulher na terça-feira (18). O motivo da prisão foi por suspeita de agressão. Ela tentou danificar o organismo do ex-marido e do filho. Apesar de estarem separados, viviam sob o mesmo teto, na cidade de Chita. Trabalhadora como part time, Masami Watanabe, 49, foi algemada.

Na delegacia, a mulher disse “não me lembro de nada”, negando a suspeita apesar das provas.

Como o ex-marido registrou a agressão

Em 10 deste mês, o ex-marido, 46, quis tomar o chá que estava dentro da garrafa pet na geladeira. Quando o colocou na boca, achou o sabor estranho.

Ele instalou uma câmera escondida para conferir a ação da ex-esposa. As imagens gravadas mostram-na colocando detergente de cozinha no chá. A gravação foi feita em 15 deste mês e descobriu o motivo do sabor estranho. Ele consultou a polícia e isso resultou em prisão.

A polícia informou que tanto o ex-marido quanto o filho de 11 anos tomaram o chá com detergente, mas nada aconteceu com os dois.

No entanto, a mulher sim, vai amargar um tempo respondendo na justiça.

Fontes: Sankei News e Asahi Shimbun Foto ilustrativa