Mulher dá à luz um bebê no toalete e o descarta no lixo

Os pais retornaram para casa e encontraram a filha desmaiada. Ela foi levada ao hospital e lá a polícia foi acionada.

Segundo a matéria do Sankei West, a Polícia da Província de Fukuoka, anunciou a prisão da mulher nesta segunda-feira (24).

De acordo com a matéria, no sábado (21), uma mulher não identificada, 26 anos, deu à luz um bebê no toalete de sua casa. Desmaiada e sem saber de nada, a mãe a levou ao hospital. Lá ela teria dito “joguei o bebê no lixo”.

A mulher foi presa e no seu depoimento teria dito “não sabia que estava grávida, por isso, não fiz pré-natal”.

Ela teria revelado que aproveitou que os pais não se encontravam em casa e descartou o bebê, do sexo masculino, nati morto, na lixeira da residência. A polícia está investigando a causa da morte do bebê e a mulher foi indiciada por abandono do corpo da criança.

Pena para caso parecido de abandono do bebê

Em 21 deste mês, o Tribunal Distrital de Mito (Ibaraki) julgou um caso parecido.

A mãe também deu à luz um bebê no toalete e ele deve ter morrido na queda. Essa mãe abandonou o corpo do seu bebê por 2 meses em casa. Apesar do advogado ter alegado falta de condições financeiras, tanto para ir ao hospital, quanto para velar o filho, a mulher foi condenada à prisão de 1 ano e 6 meses.

Fonte: Sankei News Foto ilustrativa: Parents