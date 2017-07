Mãe é presa por agressão grave ao filho

A agressão ocorreu em 19 deste mês, por volta das 20h00. Segundo informações da imprensa, a mãe teria dado chutes no rosto do filho. O menino, com 9 anos, teve fratura na órbita direita. Para o tratamento dessa lesão considerada grave, ele terá que ficar 1 mês em tratamento.

O caso só foi descoberto porque a escola onde o garoto estuda viu o seu rosto e acionou o Conselho de Menores (Jidosodansho). Depois de ver o caso, o órgão fez denúncia na Polícia de Iwata (Shizuoka), segundo o noticiário da SBS.

Mãe se irrita e comete grave agressão

O caso de agressão ao filho ocorreu no apartamento onde vivem os dois. A genitora, Nozomi Maejima, 27 anos, funcionária efetiva, foi presa nesta terça-feira (25).

Segundo o jornal Sankei, a mulher disse para a polícia “fiquei irritada porque ele esqueceu coisas na escola. Aí, chutei”. A SBS TV informou que a mãe teria dito na polícia “não há dúvida”, assumindo o crime.

De acordo com informação da polícia, a família é composta só da mãe e do filho. “A investigação está sendo conduzida, incluindo a possibilidade de violência física no cotidiano dos dois”, informou o noticiário da TV local.

Fontes: SBS TV e Sankei News Foto: Verywell