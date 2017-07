Idoso batedor de carteira é preso em flagrante

Com tantos casos de denúncia registradas na polícia da capital japonesa, homens da lei estavam à espreita. Ocorrências sequenciais dentro dos vagões da linha Yamanote intrigavam a polícia.

No sábado (22), um homem de 52 anos, bêbado, estava dormindo dentro do vagão, quando teve sua carteira furtada. O batedor a retirou do bolso traseiro da calça da vítima.

Segundo informações do Departamento de Polícia Metropolitana, o trem estava relativamente vazio e um policial percebeu o movimento estranho do idoso. Por volta das 17h55, o policial flagrou o homem e, depois de conferir o furto de 17 mil ienes, deu ordem de prisão para Shigeo Suzuki, 68, na plataforma.

Batedor de carteira preso pode estar envolvido em outros furtos

Segundo informação da polícia, o batedor de carteiras disse “não quero falar sobre o que fiz hoje” e continua em silêncio.

Desde fevereiro deste ano, já são mais de 80 casos de furtos dentro do trem da linha Yamanote. A polícia está investigando a ligação do idoso batedor com esses casos.

Fonte e foto: ANN