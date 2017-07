Homem reage a roubo com ladrão armado

Na quarta-feira (19), um homem foi a um restaurante de lámen e deixou seu veículo do tipo kei no estacionamento. Segundo o noticiário MBS, por volta das 3h00 ele percebeu o movimento do ladrão. Ele teria quebrado o vidro traseiro do carro e passado a mão na sua mochila.

De acordo com a polícia, o dono do carro, 40 anos, e o ladrão entraram em confronto. O ladrão teria uma faca na mão e dito “vou enfiar em você”. No momento da briga, surge um terceiro elemento. A vítima recebe um spray de pimenta no rosto. Na confusão, o homem agredido recupera a mochila e os dois ladrões fogem.

A vítima teve leves lesões nos joelhos e acionou a polícia. A ocorrência foi registrada na Polícia de Osaka (província homônima), no bairro de Hirano, no Yokozuna Lámen.

A polícia está atrás dos dois homens sob suspeita de tentativa de roubo, seguida de agressão. O que tentou roubar a mochila foi descrito como de estatura entre 1,60 e 1,65m, meio encorpado e vestia roupa de cor cinza. Segundo o depoimento da vítima, os dois fugiram do local usando um veículo do tipo Prius, de cor preta.

