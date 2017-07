Homem é preso por ter violentado mulher que estava dormindo

Toshiaki Suzuki (29), funcionário de arubaito em restaurante de Higashikurume (Tóquio), foi preso pela suspeita de estupro.

Segundo a polícia, em 26 do mês passado, Suzuki havia invadido o quarto do apartamento de uma mulher na faixa dos 20 anos em Higashikurume e a violentado enquanto dormia. Suzuki havia ameaçado a mulher de morte caso ela reagisse.

A polícia chegou ao suspeito a partir de imagens de segurança dos arredores do local do crime. Durante as investigações, Suzuki confirmou a suspeita para os policiais.

Fonte: TBS News