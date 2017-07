Homem é preso por acionar extintor contra motorista e fugir com o veículo

Um homem foi preso em Tóquio por acionar um extintor de incêndio contra um motorista de táxi e ter tentado fugir ao roubar o veículo no distrito de Arakawa.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 17h de sábado (1º). Segundo a Fuji TV, o suspeito, identificado como Kiichi Moriya, de 31 anos, funcionário de empresa, acionou o extintor contra o motorista de táxi, de 22 anos, ao longo da avenida Meiji, puxou-o para fora e fugiu com o táxi. Contudo, ao bater o veículo, ele foi detido por pedestres.

Moriya estava muito embriagado quando entrou no táxi, segundo a polícia. Após começar a discutir com o motorista, ele pegou o extintor de incêndio que estava no veículo e liberou o conteúdo no interior do veículo.

Segundo a polícia, Moriya negou as acusações e disse que “tinha ficado bêbado em um churrasco e não se lembrava de nada”.

