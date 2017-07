Homem é encontrado morto num alojamento em Aichi

Segundo a entrevista da CBC TV com um homem da vizinhança, “pela gritaria parecia uma briga, ou melhor, parecia que alguém estava dando uma bronca”. A ocorrência foi registrada antes do amanhecer desta segunda-feira (10). O local foi um alojamento de uma construtora, na cidade de Hekinan (Aichi).

Alojamento foi o palco da briga que acabou em morte

Os policiais se deslocaram até o alojamento, depois de um chamado. Ao chegarem no refeitório, por volta das 3h00, encontraram um homem já morto.

De acordo com informações do noticiário, o homem tem cerca de 40 anos e supõe-se que seja funcionário efetivo de uma construtora, dona do alojamento. Ele estava caído no refeitório, que fica no primeiro piso do prédio.

A polícia está verificando o caso como incidente criminoso pois a vítima tinha várias lesões no rosto.

