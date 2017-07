Homem da lei pode ter provocado acidente de trânsito

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 18h10 da segunda-feira (17), na cidade de Gifu (província homônima). O local exato foi na rodovia municipal, na altura de Ichihashi 2 chome. Um veículo da patrulha atingiu um outro, de passeio, vindo na pista contrária.

O motorista do veículo atingido, 23 anos, assalariado, teve o braço direito ferido, sem gravidade. Já os dois passageiros do carro da patrulha, um policial de 21 e uma tenente de 42, não tiveram nenhuma lesão, segundo a imprensa.

Imparcialidade na aplicação da lei

Apesar de ser um acidente envolvendo policiais, a polícia foi acionada. Segundo o jornal Chunichi, a informação obtida pelas autoridades policiais que estiveram no local, a rodovia não tem faixa de sinalização para dividir a pista. No entanto, ela tem 7 metros de largura e as marcas do acidente indicam que o veículo da patrulha estava correndo no meio da rodovia.

De acordo com o noticiário da Chukyo TV o policial que dirigia teria dito “enquanto dirigia estava cauteloso em relação ao redor”.

A causa do acidente está sendo investigada. Entretanto, as autoridades policiais não descartam a falta de atenção do policial que estava ao volante.

Fontes: Chunichi e Chukyo TV Imagem: Chukyo TV