Funcionário de restaurante é preso por atear fogo em cliente que estava dormindo

Segundo a polícia, por volta das 4h30 de segunda-feira (17), o suspeito Kazuaki Yamazaki (31), gerente e administrador de um restaurante no bairro de Chuo, em Sapporo (Hokkaido), ateou fogo usando um isqueiro e um spray de cabelo na direção de um cliente de 22 anos que estava dormindo no estabelecimento. O cliente sofreu queimaduras leves nas mãos e no abdômen.

No momento do incidente, o cliente estava sentado em uma mesa com outras 3 pessoas. As autoridades disseram que Yamazaki estava filmando o episódio e obrigou os amigos da vítima a gravarem também. Segundo a polícia, Yamazaki estava bêbado nesse momento e não conhecia a vítima.

A polícia informou que Yamazaki confirmou a suspeita. “Queria que o cliente saísse do restaurante. Como ele não acordava, acabei fazendo isto.”, disse o suspeito.

A polícia continua as investigações do caso.

Fonte: NHK News e FNN News