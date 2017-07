Ex-lutador de boxe é suspeito em vários casos de roubo

A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu um ex-profissional do boxe suspeito em uma série de agressões seguidas de roubo no distrito de Shinagawa, divulgou a TBS News na quarta (26).

No noite do dia 5 de julho, por volta das 22h, Hayato Hirabayashi, de 30 anos, teria agredido um homem, de 47, em uma rua na área de Oimachi antes roubar sua bolsa. A vítima sofreu fraturas na costela.

Hirabayashi, que foi acusado de roubo, admitiu o ato.

A polícia acredita que Hirabayashi está por trás de um total de 3 incidentes similares que ocorreram em Oimachi em um período de 20 minutos no mesmo dia.

Segundo divulgou a TV Asahi, a polícia suspeita que o ex-boxeador também executou roubos nas imediações da estação de Shinagawa da JR no dia 12 de julho.

Hirabayashi fez sua estreia profissional no boxe em 2005. De acordo com a BoxRec, ele compilou um recorde de 7-2 em nove lutas, 8 das quais foram realizadas no Korakuen Hall em Tóquio.

