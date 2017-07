Ex-líder de gangue chinesa e ex-integrante da yakuza é preso

Pouco antes das 13h00 desta segunda-feira (24), em Sumida-ku, na capital japonesa, um homem foi gravado pela câmera da JNN, cercado de policiais. Ele é Yoshiaki Baba, 36, conhecido dos meios policial e jornalístico como ex-líder da gangue Dragon (怒羅権). Trata-se de um grupo de malfeitores e contraventores, com sede em Tóquio. Além disso, é ex-integrante do grupo yakuza Sumiyoshikai.

O motivo de ser levado pelos policiais é que há uma suspeita de que tenha mandado esconder suas armas e munições.

Ele teria entregue uma pasta do tipo attaché case (pasta feita em couro ou alumínio, com chave, para carregar documentos e valores com segurança), para um homem que, posteriormente, foi preso.

A polícia procurou por essa pasta onde o homem teria escondido. O local foi uma praça não revelada e, de fato, foi encontrada. Lá dentro havia 2 armas e munições que devem pertencer a Baba.

A partir de agora, o Departamento de Polícia Metropolitana pretende se aprofundar na investigação do caso.

