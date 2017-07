Estrangeiros flagrados furtando melancias da vendinha sem vendedor

Sob suspeita de furto 3 homens com cidadania vietnamita foram levados pela polícia. Eles foram pegos em flagrante, ao pegarem 3 melancias de uma vendinha sem vendedor, sem pagar. O fato ocorreu por volta das 18h10 de domingo (16). O valor do furto foi de 1.300 ienes. No entanto, a prisão não ocorreu somente por causa das 3 melancias.

Vendinha sem vendedor

Conhecida como mujin hanbai (無人販売), essa é uma prática comum não só no Japão, como em outros países da Ásia. O cliente coloca as moedas na caixinha e leva as verduras ou frutas, numa relação de confiança.

O agricultor de 77 anos, não identificado, sempre disponibiliza verduras e frutas para os clientes da sua cidade. A sua vendinha fica em Hekinan (Aichi).

Furtos vinham acontecendo na vendinha

Acontece que há meses, verduras e frutas vinham desaparecendo sem que o correspondente em dinheiro estivesse na caixinha de coleta. Ele consultou a polícia local, segundo o jornal Sankei.

Nesse domingo, ele e os policiais ficaram esperando para ver se algo acontecia. Eis que 3 homens chegaram, cada um pegou uma melancia e um deles fez de conta que pagou. Mas não colocou nada na caixinha do dinheiro.

Assim, a polícia os levou para a delegacia. Segundo o jornal Sankei, um deles admite o fato, enquanto os demais alegam “não sabia como comprar”.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: Takosyasin e I Love Kumamoto