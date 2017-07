Estrangeiro acusado de tentativa de estupro é absolvido em Tóquio

O juiz responsável pelo julgamento de tentativa de estupro do Tribunal do Distrito decidiu pela absolvição do réu. O julgamento do réu estrangeiro tomou um rumo que a promotoria não esperava.

Onder Pinarbasi, 23, de nacionalidade turca, na ocasião residente em Kawaguchi (Saitama) e trabalhador em demolição, foi preso em 22 de fevereiro deste ano. Ele estava em aplicação para o visto de refugiado. O motivo da prisão foi por suspeita de tentativa de estupro de uma mulher de 30 anos, em Tóquio.

No final de dezembro do ano passado, por volta da meia-noite e meia, nas proximidades da estação Akabane, bairro Kita, da capital, ele e mais um menor, igualmente turco, de 16 anos, teriam levado a mulher para o banheiro. Dentro da instalação teriam tentado estuprar a mulher, visivelmente alcoolizada, segundo o que a imprensa noticiou.

Desde que foi preso em fevereiro, ele veio negando insistentemente a tentativa de estupro, segundo matéria do jornal Asahi.

Absolvido por falta de provas

O juiz responsável pelo julgamento, Toshikazu Ishii disse “não se pode confiar em muitos pontos que o cúmplice aponta como a brutalidade do réu”.

A acusação apresentou prova como a do exame do DNA, a qual comprovou que o fluido encontrado na nádega da vítima era do réu. Ainda assim, o juiz disse “por algum motivo esse pode ter sido colocado lá, independente de ter tido relação sexual. Não há provas suficientes”.

A acusação pediu pena de 3 anos de reclusão, mas o juiz bateu o martelo para a absolvição do homem.

Fontes: Asahi e Tokyo Reporter Foto: NNN