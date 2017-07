Dupla estrangeira é procurada por furto de relógio valioso

Uma loja dentro da rua comercial Ameyoko, em Ueno, Daito-ku, na capital japonesa, acionou a polícia no domingo (23). “Furtaram um relógio valioso”, disse a pessoa que pediu ajuda através do 110.

Segundo o boletim da polícia, por volta das 19h00, um casal ou dupla de estrangeiros entrou na relojoaria. A mulher teria pedido para abrir a vitrine dos relógios de luxo. Assim que o atendente a abriu, para mostrar o relógio desejado, o homem que estava próximo, pegou um e os dois fugiram.

Dupla estrangeira ou casal furtou um Rolex

O relógio que o homem passou a mão tem preço de venda no valor de 3,78 milhões de ienes. Tratava-se de um Rolex.

A polícia está atrás desses 2 elementos. De acordo com a descrição passada pela pessoa da relojoaria, o homem tem na faixa dos 30 anos, cerca de 1,75m de altura. A mulher deve ter cerca de 1,60m e usava cabelo preso como rabo de cavalo.

Segundo o jornal Sankei, as câmeras registraram as imagens do furto. A dupla tem fisionomia parecida com pessoas do Oriente Médio.

A polícia investiga o paradeiro dessa dupla de estrangeiros.

Fontes: TBS e Sankei News Foto: Yahoo