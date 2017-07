Dezenas de quilos de ouro encontradas dentro dos toaletes do avião

Um dos comissários de voo realizou uma inspeção de rotina em um dos toaletes ao fundo do avião, quando encontrou um saco escondido na parte de trás do sanitário. Dentro dele havia barras de ouro. Depois disso, um outro saco com o mesmo conteúdo foi encontrado em outro toalete do avião. O avião estava fazendo o percurso de Taiwan para o Aeroporto Internacional de Kansai no domingo (9).

O voo chegou no Aeroporto Internacional de Kansai por volta das 8h30.

Segundo a informação obtida pelo jornal Sankei, foram “dezenas de quilos em barras de ouro”.

A companhia aérea apenas afirmou que foram encontrados objetos suspeitos. A Vanilla Air já tinha comunicado as autoridades policiais e alfandegárias sobre a grande quantidade de ouro encontrada. Assim que o avião pousou, elas foram verificar os toaletes e produtos suspeitos.

Por conta das investigações no local, o avião que deveria prosseguir para Amami (Kagoshima), para o voo antes das 10h00, atrasou. Os passageiros tiveram que esperar, pois a investigação durou cerca de 4 horas.

Há suspeita de tentativa de contrabando de ouro, o que vem ocorrendo sucessivamente nos últimos meses, das rotas de outros países da Ásia para o Japão.

Fonte e foto: Sankei West