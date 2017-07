Comissário de bordo pego com munição na bagagem em Narita

A Polícia de Chiba revelou nesta quarta-feira (19) o caso de um comissário de bordo americano que possuía munição na sua bagagem. O fato foi descoberto em 15 deste mês. O comissário de bordo da American Airlines passou a sua bagagem no raio-X conforme o procedimento. Dentro da sua bagagem foram encontradas 30 balas de arma de fogo. Elas estariam dentro de uma espécie de cilindro de arma.

Ele embarcaria para os Estados Unidos, saindo do Aeroporto Internacional de Narita. Segundo o jornal Asahi, ele tem idade na faixa dos 50 anos e sua identidade não foi revelada.

Como o comissário entrou com a munição

A munição foi apreendida pelas autoridades policiais e ouviu o homem. “Trouxe por engano, de casa”, teria argumentado. Ele se mostrou cooperativo com o interrogatório e sua ida aos Estados Unidos foi liberada. Ele prosseguiu em seu trabalho, com o comprometimento da companhia aérea de colaborar com a investigação, segundo a NNN.

Segundo o Asahi, no seu retorno, a Polícia de Chiba pretende encaminhá-lo para a Promotoria, por violação da lei de controle de armas.

Por outro lado, a polícia verifica como ele entrou no Japão sem que a inspeção específica para tripulação e staff tivesse acusado essas balas na bagagem.

Fontes: NNN e Asahi Shimbun Foto: NNN